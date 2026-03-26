IL TABELLINO di Italia - Irlanda del Nord 2-0
Playoff Qual. Mondiali 2026 | Semifinale
Giovedì 26 marzo 2026, ore 20:45
Gewiss Stadium, Bergamo
ITALIA - IRLANDA DEL NORD 2-0 (55' Tonali, 79' Kean)
ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni (63' Gatti), Calafiori; Politano (83' Palestra), Barella, Locatelli, Tonali (83' Pisilli), Dimarco; Kean (88' Raspadori), Retegui (63' Pio Esposito). A disp.: Carnesecchi, Meret, Buongiorno, Scalvini, Spinazzola, Cristante, Frattesi. Ct: Gattuso.
IRLANDA DEL NORD (3-5-1-1): P. Charles; Hume, McNair, Mcconville; Devlin (68' Smyth), S. Charles, Galbraith, Devenn, Spencer (78' Reid); Galbraith; Price; Donley (78' Magennis). A disp.: Peacock-Farrell, Hazard, Toal, Atcheson, Brown, Lyons, Saville, Marshall, Kelly. Ct: O’Neill.
Arbitro: Danny Makkelie (NED); Assistenti: Steegstra (NED) - de Vries (NED); IV Uomo: Gil Manzano (ESP); VAR: Van Boekel (NED); AVAR: Manschot (NED).
NOTE
Ammoniti: Bastoni (ITA)
Espulsi: -
Recupero: 1' ; 3'.