Lazio, quante polemiche per il derby. Piantanida: "C'è poco da dire..."
12.05.2026 23:00 di Simone Locusta
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Frank Piantanida è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per commentare le polemiche in merito all'orario del derby tra Roma e Lazio, al centro di forti discussioni e bracci di ferro tra Lega, prefetto e club. Di seguito le sue parole.
"Ci sono mille parametri che vengono inseriti nel computer che fa i calendari, si poteva inserire anche la data degli Internazionali...Per il resto c'è poco da dire".
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.