Materazzi avvisa l'Inter: "La Lazio ha qualità e le sue armi"
12.05.2026 21:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Intervistato da Radio Tv Serie A, l'ex difensore Marco Materazzi ha parlato della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. Di seguito le sue parole: “In finale sarà tutto diverso rispetto al campionato, è una partita secca. L’Inter sabato ha dato un input da grande squadra, ma la Lazio ha le sue armi e giocatori di qualità. I nerazzurri sono la squadra da battere e lo sarà anche domani sera".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.