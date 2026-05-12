Lazio, senti Del Piero: "Sarri, che lavoro! La squadra ha un'identità"

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Ai microfoni di Radio Tv Serie A, l'ex attaccante Alessandro Del Piero ha parlato della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter e della stagione delle due squadre. Di seguito le sue parole a riguardo.

“Non c’entra niente con il campionato, ha delle motivazioni diverse, è una finale e c’è un trofeo in palio. Ci sarà una tensione diversa, ti giochi tutto in novanta minuti. Vedremo, sono due squadre molto diverse. Sarà molto interessante vederle giocare. Sarri e Chivu partono da due posizioni opposte, a livello di squadra e di società. L’Inter arriva da tanti successi, la Lazio ha avuto delle situazioni particolari da gestire. Ma hanno fatto molto bene entrambi gli allenatori: Sarri ha ottenuto una finale con un’identità precisa nonostante tutte le difficoltà".