Malagò annuncia: "Depositerò la candidatura alla presidenza della FIGC"
"Lo avevo detto e sono stato di parola". Sono queste le prime parole rilasciate da Giovanni Malagò in seguito all'indiscrezione secondo la quale l'ex numero uno del CONI nelle prossime ore presenterà la sua candidatura alla presidenza della FIGC.
Nelle ultime settimane dalla Lega Serie A ad una lista considerevole di allenatori e calciatori hanno espresso completo appoggio nella figura del 67enne romano, che in caso di elezione il prossimo 22 giugno dovrebbe incaricarsi di dare il via ad una rivoluzione radicale del movimento calcio italiano. A pesare come un macigno la terza esclusione consecutiva dai Mondiali da parte della Nazionale azzurra, esattamente ai playoff di marzo contro la Bosnia ed Erzegovina.
Ma per ripartire da zero e rifondare, Malagò ormai ha preso la decisone di farsi avanti ed eventualmente carico della situazione. "Per rispetto istituzionale della presidente Cio Coventry che era qui a Roma e delle componenti ho sempre ribadito che avrei sciolto le riserve subito dopo", le dichiarazioni riprese dal Corriere dello Sport. Concludendo infine: "Confermo che domani mattina depositerò in Federcalcio la mia candidatura alla presidenza".