Inter, Marotta carica: "Vogliamo la Coppa Italia! Contro la Lazio..."

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Alla cena di gala tra presidenti, prima della finale di Coppa Italia, il presidente dell'Inter Beppe Marotta ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti soffermandosi soprattutto sulla sfida contro la Lazio. Di seguito le sue parole.

“La Coppa Italia è una competizione romantica e affascinante a cui teniamo molto, perché ne abbiamo già tante nel palmares. Siamo arrivati meritatamente in finale e vogliamo portarcela a casa. Mattarella? Ci dà una motivazione e uno stimolo in più, in uno stadio che sarà sold out e contro una squadra di tutto rispetto e molto blasonata".

"L'orario del derby? È un fatto particolare, era da anni che non si arrivava a far sì che le due giornate diventassero fondamentali. È il bello del calcio e dello sport. È strano che si giochi il derby di Roma alla penultima giornata in concomitanza con gli Internazionali di tennis. È un problema molto delicato, spero che si possa risolvere".