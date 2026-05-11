Roma - Lazio, tifosi biancocelesti indignati per l'orario del derby: le reazioni
11.05.2026 17:45 di Christian Gugliotta
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Roma - Lazio si giocherà alle 12:30 di domenica 17 maggio. A renderlo noto è stato l'ad della Lega Serie A Luigi De Siervo, che ha spiegato come ogni ipotesi di giocare il derby in orario serale o di lunedì non fosse percorribile.
Dopo l'annuncio, sui social è esplosa l'indignazione di numerosi tifosi biancocelesti, non contenti della decisione di assistere alla stracittadina a un orario inusuale. "Decide la Roma come sempre", "Ovvio...come vuole la Roma", dichiara qualcuno. E ancora "L'arbitro lo porta Gasperini", "Ci sarà il Var di Parma". Insomma, l'orario del derby nn è andato giù al popolo laziale, che non perde occasione per pungere i rivali giallorossi.
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.