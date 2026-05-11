Milan, Tare fa mea culpa: "Contestazione? Critiche meritate"

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Milan in caduta libera e, ora, anche a rischio di rimanere fuori dalla Champions League. Dopo il ko maturato a San Siro contro l’Atalanta tra i tifosi è partita la contestazione e, al termine della sfida, il ds Igli Tare ha così commentato ai microfoni di Milan TV.

“Non dobbiamo nasconderci dietro questo momento difficile, la cosa che ci aiuta è fare un'analisi con grande serenità e soprattutto stringerci tutti insieme. Dobbiamo analizzare bene, non c'è molto tempo per rimpiangere quello che ci è successo”.

“Siamo ancora padroni del nostro destino, abbiamo questa possibilità e dobbiamo sfruttarla bene. La contestazione non lascia sentimenti belli, ma sono critiche meritate anche per per quello che abbiamo fatto vedere nelle ultime 6-7 giornate. Dobbiamo essere consapevoli del momento, mantenere la calma e lavorare con serenità. Sarà una settimana difficile, ma quello che conta è andare a Genova e prenderci i 3 punti".

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