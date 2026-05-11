Malagò: "Derby? I calendari sono competenza della Lega. La Lazio..."

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Intercettato in occasione della presentazione di Piazza di Siena, l’evento ippico di Roma, Giovanni Malagò ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei giornalisti presenti. In particolare si è espresso sulla settimana che attende la Capitale tra derby, finale di Coppa Italia e Internazionali di tennis. Di seguito le sue parole.

"È qualche anno che l’area del Foro Italico, che conosciamo bene, ospita eventi di campionato e la finale di Coppa Italia in mezzo alla settimana del tennis. Può succedere, serve buon senso e che qualcuno faccia un passo indietro. Non penso che arroccarsi su certe posizioni faccia l’interesse di tutti. Oppure, visto che in tanti sono bravi a dire cosa non si deve fare, che si acceleri sugli stadi”.

“I calendari mi sembra che siano competenza della Lega, ci manca solo che risponda io nemmeno candidato alla Federcalcio. È vero che c’è questo discorso della contemporaneità del tennis, le problematiche mi sembra nascano dal fatto che non ci potesse essere questa esigenza, dato che giocando la Lazio mercoledì non si gioca di sabato. Speriamo che ci si metta in condizione il prossimo anno di non doverne riparlare, ma è un tema della Lega”.