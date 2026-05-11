Roma, Zingaretti punge Sky: "Rigore commentato da laziali. Si vede che gli rode"
La vittoria in rimonta della Roma sul Parma ha lasciato dietro di sé non poche polemiche. Il rigore assegnato ai giallorossi in pieno recupero e realizzato da Malen ha mandato su tutte le furie i crociati, con Cuesta che al termine della gara ha chiesto rispetto per la sua squadra.
Nel post partita, la decisione presa dall'arbitro è stata oggetto di discussione tra gli ospiti di Sky Calcio Club, tra i quali c'erano anche gli ex Lazio Paolo Di Canio e Luca Marchegiani. Su questo ha polemizzato Luca Zingaretti, attore e noto tifoso della Roma, che in una storia Instagram ha scritto: "Siete i più bravi di tutti. Però fate i seri! Ma si può far commentare il rigore a favore della Roma a 3 tifosi della Lazio che si vede che je rode? Secondo voi dicono che era rigore?".