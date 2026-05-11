Roma, Zingaretti punge Sky: "Rigore commentato da laziali. Si vede che gli rode"

11.05.2026 13:00 di  Christian Gugliotta   vedi letture
Roma, Zingaretti punge Sky: "Rigore commentato da laziali. Si vede che gli rode"
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© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La vittoria in rimonta della Roma sul Parma ha lasciato dietro di sé non poche polemiche. Il rigore assegnato ai giallorossi in pieno recupero e realizzato da Malen ha mandato su tutte le furie i crociati, con Cuesta che al termine della gara ha chiesto rispetto per la sua squadra.

Nel post partita, la decisione presa dall'arbitro è stata oggetto di discussione tra gli ospiti di Sky Calcio Club, tra i quali c'erano anche gli ex Lazio Paolo Di Canio e Luca Marchegiani. Su questo ha polemizzato Luca Zingaretti, attore e noto tifoso della Roma, che in una storia Instagram ha scritto: "Siete i più bravi di tutti. Però fate i seri! Ma si può far commentare il rigore a favore della Roma a 3 tifosi della Lazio che si vede che je rode? Secondo voi dicono che era rigore?".

Christian Gugliotta
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.