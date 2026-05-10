ESCLUSIVA - Muzzi: "Vincere con la Lazio è speciale. Sarri e la finale..."

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

ESCLUSIVA LALAZIOSIAMONOI.IT - Parla uno degli eroi del 2004, la quarta Coppa Italia della Lazio. Nella doppia sfida contro la Juventus, in attacco c’era Roberto Muzzi, tifoso biancoceleste da sempre ma cresciuto nelle giovanili della Roma. Intervenuto in esclusiva ai microfoni de Lalaziosiamonoi.it, l’ex centravanti ha raccontato quel trionfo e le sue emozioni, proiettandosi anche verso la finale contro l’Inter che la squadra di Sarri dovrà affrontare il 13 maggio. Di seguito l’intervista.

Che ricordi hai della doppia finale contro la Juventus?

“Nella settimana prima della finale eravamo consapevoli di affrontare una grande squadra come la Juventus, ma avevamo anche bene in mente di voler fare un’ottima partita di fronte al nostro pubblico. Eravamo davvero un bel gruppo con tanti giocatori. Sapevamo che vincere in casa era importante, perché a Torino sarebbe stata una battaglia”.

Per molti dei giocatori presenti in rosa sarebbe il primo trofeo con la maglia della Lazio: quanto è emozionante vincere in biancoceleste?

“Per me vincere un trofeo con la Lazio è stata un’emozione grandissima, visto che sono tifoso da quando ero bambino. È stato un qualcosa di unico aggiungere un trofeo del genere nella bacheca della mia squadra del cuore”.

Quale consiglio daresti alla squadra di Sarri? Che tipo di approccio servirà in finale contro l’Inter?

“Sarri non ha bisogno di consigli, è un grande allenatore e lui saprà sicuramente cosa dire alla squadra. Sarà comunque una partita difficilissima, l’Inter è una squadra forte. Ma una finale è sempre aperta a tutti i risultati”.

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