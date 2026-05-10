Lazio - Inter, la moviola dei quotidiani: giusto il rosso a Romagnoli?
Nel corso di Lazio-Inter, la squadra di Sarri è rimasta in inferiorità numerica dopo l'espulsione di Romagnoli per il fallo su Bonny. All'indomani della partita, i quotidiani sportivi hanno analizzato l'operato dell'arbitro Abisso, in particolar modo sul rosso al difensore centrale biancoceleste. Sia Corriere dello Sport che Il Messaggero hanno giudicato giusta la sanzione nei confronti dell'ex Milan. Anzi, secondo i principali quotidiani sportivi, l'errore maggiore del direttore di gara è stato quello di non rendersi conto già in campo della gravità dell'intervento.
Il Messaggero gli dà 5.5, spiegando: "Il clima è assolutamente amichevole eppure riesce a scovare tre giocatori da ammonire. Richiamato dal Var, non può evitare il rosso a Romagnoli. In campo gli era sfuggita la gravità dell'intervento". Medesimo il voto del Corriere dello Sport: "Romagnoli affronta Bonny con il piede sinistro a martello, tacchetti esposti, sul polpaccio dell’avversario. Punto d’impatto alto, anche se non affonda - per fortuna di Bonny - così tanto. La caviglia del nerazzurro, però, si piega, brutto a vedersi. Abisso opta per il giallo, Meraviglia nel VOR lo richiama all’OFR: corretta la chiamata al monitor, corretto il rosso".
Giusto, infine, non concedere il calcio di rigore all'Inter per il colpo di mano di Gila in area: "Il braccio sinistro del difensore biancoceleste è lungo il corpo, posizione assolutamente non punibile".