Cucchi: "Inter palesemente superiore. L'espulsione di Romagnoli..."
09.05.2026 22:30 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
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© foto di Federico De Luca
La Lazio è uscita sconfitta dalla sfida contro l'Inter per 0-3. Al triplice fischio, tramite un post su X, Riccardo Cucchi ha commentato il ko e espresso le sue sensazioni sulla squadra di Sarri in vista del secondo round, quello decisivo, in Coppa Italia.
Le parole del giornalista: "L'Inter è palesemente superiore. E questa non è certo una scoperta. La Lazio ha fatto qualcosa in più nella ripresa. Ma l' Inter ha giocato a ritmi sempre bassi. L' espulsione di Romagnoli ha fatto il resto. Forza Lazio!".
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