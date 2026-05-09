Roma, Gasperini parla di Champions e cita la Lazio: le parole in conferenza

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La Roma affronterà il Parma in trasferta domenica alle 18, la sfida precederà quella contro la Lazio in programma nel prossimo weekend ma ancora da stabilire data e orario. Alla vigilia della sfida con i ducali Gasperini ha parlato in conferenza stampa e, analizzando la classifica in ottica Europa, ha citato anche i biancocelesti: "La Roma potrebbe andare in Champions League, ma come si è detto prima, la differenza è veramente minima perché lo meritano anche le altre. Non è che le altre non lo meritino... perché sono state sempre lì, a battagliare in tutto il campionato, a giocare con tutte le altre squadre. Lazio, Atalanta, sono rimaste un po' più indietro, mentre noi, la Juventus, il Milan siamo rimasti lì, e poi si gioca tutto sul filo di un punto. È stata una stagione molto soddisfacente per noi, per la squadra e per tutto quello che è stato il campionato. Se andassimo in Champions sarebbe sicuramente un risultato che ci darebbe grandissima soddisfazione".

Poi, sulle condizioni di Dybala e Angelino ha aggiunto: "Dybala si sta allenando regolarmente già da un paio di settimane, quindi sta migliorando, ma non è tanto una questione di condizione per lui, quanto di recuperare la forza in quella gamba, la potenza di tiro, su questo punto. Angelino ha avuto una stagione davvero inaspettata, difficilissima per tutti. Forse, per la prima volta nelle ultime settimane, stiamo rivedendo il giocatore che è stato l’anno scorso, e questo fa ben sperare soprattutto per la prossima stagione. È un giocatore forte che, purtroppo, è venuto a mancare per tutto l'anno".

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