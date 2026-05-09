Lazio - Inter, i convocati: sorprese Furlanetto e Gigot. E su Zac e Cataldi…
09.05.2026 12:05 di Mauro Rossi
Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale la Lazio ha reso noti i convocati di Maurizio Sarri per la gara contro l'Inter. Tornano Gigot, Hysaj e Furlanetto oltre ovviamente a Gila. Out invece Zaccagni e Cataldi. Di seguito l'elenco completo.
Portieri: Furlanetto, Giacomone, Motta;
Difensori: Gigot, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;
Centrocampisti: Basic, Belahyane, Dele-Bashiru, Przyborek, Rovella, Taylor;
Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Maldini, Noslin, Pedro, Ratkov.
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