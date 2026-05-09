Lazio - Inter, l'Olimpico senza tifo organizzato: il dato sugli spettatori
09.05.2026 09:15 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
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RASSEGNA STAMPA - Il primo round tra Lazio e Inter non avrà la cornice di pubblico di sempre. Questa volta il big match andrà in scena sotto gli occhi di pochi tifosi, la protesta dei sostenitori biancocelesti prosegue a eccezione della sfida di Coppa Italia. In quell’occasione ci sarà un Olimpico da brividi.
Il dato, si legge sul Corriere dello Sport, è di oltre 18.000 tagliandi venduti. I gruppi organizzati di entrambe le tifoserie, prosegue il quotidiano, non ci saranno, si sono dati appuntamento a Ponte Milvio per seguire insieme la gara.
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