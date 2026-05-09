Lazio, le condizioni di Zaccagni e Cataldi: chi recupera per la finale
RASSEGNA STAMPA - Fino alla fine, gli infortuni continuano a tormentare la Lazio. Sarri è costretto, ancora, a dover fare i conti con gli uomini a disposizione, questa volta le riflessioni richiederanno ancora più attenzione. I biancocelesti affronteranno questo sabato l’Inter in campionato, mercoledì la finale di Coppa Italia e domenica (da confermare) il derby. Tre gare che hanno singolarmente un peso specifico chiaro e non indifferente.
Zaccagni si è fermato in allenamento, lo ha comunicato il club stesso, ma - si legge sul Corriere dello Sport - sarà recuperabile per la finale. Dovrebbe trattarsi di un pestone. Il capitano consegna così il posto a Maldini. Poi, c’è Cataldi che lavora a parte per una “tendinopatia agli adduttori”. La sua situazione è un po’ più delicata, da giorni - prosegue il quotidiano - si vocifera di un principio di pubalgia e a questo punto è quasi fuori per la finale. In tal senso, il rientro di Rovella è stato una manna dal cielo per Sarri.
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