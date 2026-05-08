Serie B, il Frosinone raggiunge la promozione e torna in A
08.05.2026 22:25 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Cinque gol al Mantova e promozione raggiunta. Il Frosinone si unisce al Venezia e torna in Serie A. La squadra di Alvini ha agguantato il secondo posto in classifica all'ultima giornata: il prossimo anno giocherà nel massimo campionato italiano. Il Monza, invece, arrivato terzo, disputerà i playoff.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.