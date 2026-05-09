Lazio, ecco come sta Cataldi: il comunicato della società
09.05.2026 07:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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La Lazio fa chiarezza sulle condizioni di Cataldi. In un comunicato pubblicato sul sito ufficiale, la società biancoceleste ha spiegato il problema fisico che ha tenuto fuori dalle ultime partite il centrocampista. Di seguito la nota: "Il calciatore Danilo Cataldi ha invece svolto lavoro atletico individuale a causa di una tendinopatia agli adduttori".
Pubblicato l'8/05
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.