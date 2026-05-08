Lazio, Patric sogna la Coppa Italia: "Siamo rimasti in piedi, ora..."
Un percorso commovente fino alla finale. La Lazio ha una grandissima occasione in Coppa Italia, dove si giocherà il trofeo contro l'Inter. Delle gare che hanno portato i biancocelesti all'Olimpico ne ha parlato Patric, intervenuto ai microfoni ufficiali della società e nel match program della gara della prima sfida di campionato contro i nerazzurri. Di seguito le sue parole.
“Quattro mesi fa, non avremmo mai pensato di arrivare a questa settimana con cosi tanto in gioco. Siamo stati bravi a rimanere in piedi nei momenti difficili in campionato e Coppa Italia. Siamo molto motivati per vivere e affrontare questi giorni. Ci siamo esaltati nelle difficoltà? Negli ultimi mesi, la squadra ha compiuto un salto di qualità notevole sotto questo aspetto. Spero che la stagione possa finire in modo importante per noi”.