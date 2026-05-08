Lazio, il tifo organizzato lancia l'appello a Pedro: "Dopo la finale..." - VIDEO
08.05.2026 13:30 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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Pedro saluterà i tifosi dopo la finale di Coppa Italia? Questo è quanto vorrebbeil tifo organizzato che, attraverso alcuni suoi esponenti, ha lanciaot un appello ai microfoni di Radio Laziale.
"Facciamo un appello ufficiale da parte del tifo organizzato. Chiediamo a un giocatore stratosferico, una persona vera, di venire a prendersi il giusto tributo da parte del popolo laziale alla fine della finale di Coppa Italia".