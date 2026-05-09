Lazio, problemi per Zaccagni prima dell'Inter: le sue condizioni
09.05.2026 07:22 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Fonte: sslazio.it
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Nuovi problemi per Zaccagni. Il capitano della Lazio si è fermato alla rifinitura prima della gara di campionato contro l'Inter. Di seguito il ocmunicato della società sulle sue condizioni.
"In seguito ad un trauma di gioco al piede destro riportato nel corso dell’allenamento odierno, il calciatore Mattia Zaccagni ha interrotto anticipatamente la seduta. Gli esami strumentali effettuati presso Villa Mafalda hanno escluso complicazioni di natura ossea. Le condizioni cliniche del calciatore saranno rivalutate nelle prossime ore attraverso il monitoraggio dell’evoluzione del quadro traumatico".
Pubblicato l'8/05