Inter, i convocati di Chivu per la Lazio: la scelta su Esposito e Calhanoglu
08.05.2026 16:35 di Christian Gugliotta
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Alla vigilia di Lazio - Inter, arrivano notizie riguardo i convocati di Chivu per il match di campionato. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, il tecnico nerazzurro dovrà fare a meno di Calhanoglu e Pio Esposito, entrambi alla prese con problemi fisici e a rischio anche per la finale di Coppa Italia. Di seguito la lista completa.
Portieri: Sommer, J. Martinez, Di Gennaro.
Difensori: Akanji, Bisseck, Acerbi, De Vrij, Bastoni, Darmian, Dimarco, Dumfries, Carlos Augusto.
Centrocampisti: Zielinski, Barella, Mkhitaryan, Sucic, Frattesi, Diouf, Luis Enrique.
Attaccanti: Lautaro Martinez, Bonny, Thuram.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.