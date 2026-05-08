Lazio, ora la doppia sfida all’Inter: Sarri pensa a un turnover ragionato

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RASSEGNA STAMPA - Turnover sì, ma ragionato e senza schierare una formazione troppo rivisitata. La Lazio si prepara alla doppia sfida con l’Inter e Sarri riflette sulle scelte di formazione in vista della prima delle due gare, quella di domani in campionato. Il tecnico biancoceleste, sottolinea il Messaggero, non ha intenzione di trascurare nessun impegno per mantenere alta l’attenzione della squadra.

Per questo saranno tenuti a riposo solo i calciatori più a rischio, con eventuali staffette programmate per gli altri calciatori. Nello specifico, Marusic e Zaccagni non sono ancora al top della forma dopo l’infortunio e per questo giocheranno regolarmente in campionato anche se da programma massimo un tempo, lasciando poi il campo a Lazzari e Pedro.

Staffetta anche per Cancellieri e Isaksen così come per Gila e Provstgaard, mentre rischia gli straordinari Romagnoli, titolare da otto gare di fila. Verso il riposo invece Nuno Tavares e Taylor, calciatori su cui pesa anche la diffida: al loro posto pronti Pellegrini e Dele-Bashiru. Ballottaggi aperti infine in regia e al centro dell’attacco.

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