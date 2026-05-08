Lazio, Stramaccioni: "Giocare all'Olimpico è un vantaggio. Sarri? Solo applausi"
RASSEGNA STAMPA - Raggiunto dai microfoni de La Gazzetta dello Sport Andrea Stramaccioni ha analizzato Inter e Lazio in vista della finale di Coppa Italia in programma mercoledì 13 maggio.
“Sarri e Chivu giocheranno seguendo la loro idea di calcio. Sono curioso di vedere come Maurizio gestirà Rovella, giocatore importantissimo al rientro”.
Sul clima all’Olimpico in vista delle due sfide: “La Lazio giocherà davanti ai sui tifosi in entrambi i casi ma vedo anche qui un ambiente totalmente diverso tra campionato e finale. Anche se le due tifoserie saranno equamente presenti il 13 essere a casa tua per la finale e con la spinta della Nord sarà un fattore che sposta”.
Per Stramaccioni Sarri e la Lazio meritano un applauso per come hanno affrontato una stagione difficile: “Il carisma e l’abilità dell’allenatore insieme alla voglia e all’attaccamento alla maglia dei calciatori abbiano generato questo finale di stagione”.
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