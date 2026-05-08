Lazio, Caicedo elogia Sarri: "Il suo lavoro è davvero molto buono"
08.05.2026 10:15 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
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RASSEGNA STAMPA - Felipe Caicedo, grande protagonista della Lazio di Inzaghi che in questa stagione sembra essersi reincarnato in Noslin con i gol allo scadere, torna a parlare della sua amata Lazio e lo fa ai microfoni del Corriere della Sera.
L'attaccante si è soffermato sul lavoro di Sarri in questa stagione, definendolo "davvero molto buono": "La squadra ha automatismi evidenti, soprattutto a livello difensivo".
Caicedo sottolinea infatti quanto la retroguardia sia collaudata e che si vede la mano del tecnico, non solo nel collettivo, ma anche nei singoli: "Tavares ora difende molto bene, Taylor si è inserito in maniera rapida e anche Basic è cresciuto tanto rispetto a inizio anno".
autore
Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.