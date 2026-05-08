Lazio - Inter, è una doppia sfida tra difese di ferro: i numeri

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RASSEGNA STAMPA - Lazio e Inter, una contro l’altra, prima in campionato, poi in Coppa Italia. Due squadre profondamente diverse ma che hanno un punto in comune. Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport la doppia sfida nel giro di quattro giorni sarà soprattutto un confronto tra due sistemi difensivi strutturati in maniera diversa ma ugualmente efficaci.

L’Inter, campione d’Italia, è la squadra che ha subito meno tiri in Serie A, appena 313, dato che sottolinea la capacità di difendere lontano dalla propria area. Dall’altro lato, la Lazio, ne ha subiti 468, molti di più, ma il dato testimonia come la squadra di Sarri abbia costruito la sua solidità sulla capacità di reggere l’urto.

L’Inter è quasi impeccabile nel gioco aereo, appena tre gol subiti di testa, la Lazio ne ha concessi sei, un dato che appare comunque contenuto. I ragazzi di Sarri, tra l’altro, eccellono nella gestione delle transizioni visto che sono l’unica squadra a non aver subito gol in contropiede in campionato mentre la squadra di Chivu ne ha subiti sei in queste situazioni.

Il dato complessivo sui gol conferma l’equilibrio: 31 reti al passivo per l’Inter, 34 per la Lazio nonostante le sette posizioni che separano le due squadre in classifica. Il finale di gara è poi il punto debole dei nerazzurri: 11 gol subiti negli ultimi 15 minuti mentre la Lazio è ferma a 6 ed è invece specialista nei gol in extremis.

Insomma la squadra di Chivu costruisce la propria forza sul controllo e sulla prevenzione, la Lazio sulla resistenza e sulla capacità di non perdere mai compattezza.

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