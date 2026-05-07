Inter, Calhanoglu salta la Lazio, ma per la finale...
07.05.2026 19:30 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
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L'Inter si scalda in attesa del doppio confronto contro la Lazio. Mentre Luis Henrique è tornato a lavorare con il gruppo, non ci sono novità circa il recupero di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco sta tentando di recuperare per la finale di Coppa Italia in programma per mercoledì prossimo all'Olimpico di Roma contro la Lazio di Maurizio Sarri. Speranza ad oggi molto tenue, secondo quanto svelato da Sky Sport che parla di possibilità irrisorie circa il recupero in tempo per la finale.
Secondo quanto spiegato dall'emittente televisiva Calha non dovrebbe partire domani col resto del gruppo alla volta della Capitale per la sfida di campionato.