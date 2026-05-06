Calciomercato Lazio | Dalla Francia: "C'è un nuovo nome per l'attacco"
CALCIOMERCATO LAZIO - Un altro nome per l'attacco. Dalla Francia inseriscono la Lazio in corsa per un centravanti, nonostante il reparto offensivo biancoceleste sia già pieno di elementi. Secondo quanto riportato da Footmercato, a Formello starebbero tenendo d'occhio Mohamed Bayo, attaccante di proprietà del Lille ma in prestito al Gaziantep.
In 30 partite stagionali (2.304 minuti totali) il classe '98 è arrivato a quota 14 gol e 3 assist: nei prossimi mesi il club turco potrebbe riscattarlo per 4 milioni di euro e rivenderlo immediatamente a una cifra più alta. Da qui sembrerebbe arrivare proprio l'interesse della Lazio, che si aggiunge a quello di Stoccarda, Friburgo, Celta Vigo, Fenerbahce e Besiktas.
Al momento resta difficile pensare a una nuova punta in arrivo nella Capitale: in rosa, infatti, ci sono già Dia (in estate bisognerà versare 11,3 milioni alla Salernitana), Ratkov (acquistato a gennaio) e Maldini (in caso di qualificazione in Europa dovrà essere riscattato a titolo defintivo), oltre a Noslin che negli ultimi tempi ha sempre più spesso guidato il tridente.