Lazio, Maldini e Rovella ricordano Beccalossi: i post social - FOTO
06.05.2026 15:45 di Mauro Rossi
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© foto di Federico De Luca
Il calcio piange la scomparsa di Evaristo Beccalossi. E anche dal mondo Lazio arrivano testimonianze in ricordo dell’ex calciatore, tra le altre, dell’Inter.
Sia Daniel Maldini che Nicolò Rovella si aggiungono ai tanti esponenti del calcio e non solo che nelle ultime ore hanno voluto dedicare un pensiero a Beccalossi.
I due calciatori della Lazio, infatti, hanno dedicato un pensiero social all’ex calciatore ricondividendo tra le proprie storie una foto dell’ex calciatore. Di seguito le due storie.