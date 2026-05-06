Lazio, Maldini e Rovella ricordano Beccalossi: i post social - FOTO

06.05.2026 15:45 di  Mauro Rossi   vedi letture
Lazio, Maldini e Rovella ricordano Beccalossi: i post social - FOTO
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Federico De Luca

Il calcio piange la scomparsa di Evaristo Beccalossi. E anche dal mondo Lazio arrivano testimonianze in ricordo dell’ex calciatore, tra le altre, dell’Inter

Sia Daniel Maldini che Nicolò Rovella si aggiungono ai tanti esponenti del calcio e non solo che nelle ultime ore hanno voluto dedicare un pensiero a Beccalossi.

I due calciatori della Lazio, infatti, hanno dedicato un pensiero social all’ex calciatore ricondividendo tra le proprie storie una foto dell’ex calciatore. Di seguito le due storie.