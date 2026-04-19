Cancellieri festeggia dopo il Napoli: "Forza Lazio!" - FOTO
19.04.2026 19:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
È tornato a segnare, Matteo Cancellieri. Il gol gli mancava da ottobre, nella gara casalinga contro il Torino. Al Maradona invece ha sbloccato la partita contro il Napoli, siglando il successo dei biancocelesti insieme a Basic. Dopo la vittoria, l'esterno ha esultato pubblicando il risultato in una storia su Instagram: "Insieme! Forza Lazio", ha scritto. Di seguito la foto.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.