Serie A, Abisso dirige Lazio - Inter: i precedenti con l'arbitro di Palermo
06.05.2026 13:30 di Christian Gugliotta
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Rosario Abisso è l'arbitro designato dall'AIA per dirigere Lazio - Inter, gara valida per la trentaseiesima giornata di Serie A. Per il fischietto di Palermo si tratterà del 19° incrocio con i biancocelesti e il bilancio è di 8 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte.
Solo 7, invece, i precedenti con i nerazzurri, nei quali sono arrivati 4 successi, 2 pari e solamente un ko. Abisso arbitrerà una sfida tra Lazio e Inter per la seconda volta in carriera e la priam risale quarti di finale di Coppa Italia 2018/2019, quando i capitolini uscirono vittoriosi da San Siro ai calci di rigore.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.