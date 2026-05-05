Lazio - Inter, iniziata la vendita libera: oltre 50mila persone in coda
È iniziata alle 12:00 di oggi la vendita libera degli ultimi biglietti rimasti disponibili per la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter in programma mercoledì 13 maggio. Nonostante un Olimpico che viaggia verso il tutto esaurito e nonostante la disponibilità dei biglietti dal costo maggiore, sono tanti i tifosi ancora in cerca di un posto.
Nel giro di pochi minuti dal via della vendita libera, infatti, il portale è stato preso d’assalto dai tifosi di Lazio e Inter, formando code virtuali ancor più lunghe di quelle viste nelle prime ore di prevendita riservata agli abbonati.
Sono infatti al momento oltre 50mila le persone in coda sul portale che vende i biglietti per la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, molti meno i posti effettivamente a disposizione non acquistasti nelle due fasi di prelazione.