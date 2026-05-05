Cremonese - Lazio, Isaksen si riscatta con il gol: le sue pagelle dei quotidiani
05.05.2026 13:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
RASSEGNA STAMPA - Tra i peggiori in campo, almeno fino al gol. Tanto fumo e poco decisivo, Gustav Isaksen. Poi non ha sbagliato sull'assist servito da Noslin per l'1-1. Il danese si è riscattato dopo gli errori del primo tempo rimettendo sui binari giusti la gara contro la Cremonese. E alla fine si è preso i voti positivi di tutti i quotidiani.
IL CORRIERE DELLO SPORT - Isaksen 7;
LA GAZZETTA DELLO SPORT - Isaksen 7;
IL MESSAGGERO - Isaksen 6,5;
TUTTOSPORT - Isaksen 7;
IL CORRIERE DELLA SERA - Isaksen 7.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.