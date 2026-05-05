Cremonese - Lazio, Isaksen si riscatta con il gol: le sue pagelle dei quotidiani

05.05.2026 13:15 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Cremonese - Lazio, Isaksen si riscatta con il gol: le sue pagelle dei quotidiani

RASSEGNA STAMPA - Tra i peggiori in campo, almeno fino al gol. Tanto fumo e poco decisivo, Gustav Isaksen. Poi non ha sbagliato sull'assist servito da Noslin per l'1-1. Il danese si è riscattato dopo gli errori del primo tempo rimettendo sui binari giusti la gara contro la Cremonese. E alla fine si è preso i voti positivi di tutti i quotidiani.

IL CORRIERE DELLO SPORT - Isaksen 7;

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Isaksen 7;

IL MESSAGGERO - Isaksen 6,5;

TUTTOSPORT - Isaksen 7;

IL CORRIERE DELLA SERA - Isaksen 7.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.