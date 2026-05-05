Cremonese - Lazio, Maldini da dimenticare (ma non per tutti): le sue pagelle
05.05.2026 09:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
RASSEGNA STAMPA - È stato un pessimo Maldini quello visto contro la Cremonese. Tornato a giocare da titolare, l'attaccante della Lazio non è riuscito a incidere, con Sarri che l'ha richiamato all'intervallo (al suo posto è entrato Noslin che ha ribaltato la gara). I quotidiani l'hanno bocciato duramente, anche se non tutti. Di seguito i voti.
IL CORRIERE DELLO SPORT - Maldini 4,5;
LA GAZZETTA DELLO SPORT - Maldini 6;
IL MESSAGGERO - Maldini 4;
TUTTOSPORT - Maldini 5,5;
IL CORRIERE DELLA SERA - Maldini 5.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.