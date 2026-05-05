Cremonese - Lazio, Maldini da dimenticare (ma non per tutti): le sue pagelle

05.05.2026 09:15 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Cremonese - Lazio, Maldini da dimenticare (ma non per tutti): le sue pagelle

RASSEGNA STAMPA - È stato un pessimo Maldini quello visto contro la Cremonese. Tornato a giocare da titolare, l'attaccante della Lazio non è riuscito a incidere, con Sarri che l'ha richiamato all'intervallo (al suo posto è entrato Noslin che ha ribaltato la gara). I quotidiani l'hanno bocciato duramente, anche se non tutti. Di seguito i voti.

IL CORRIERE DELLO SPORT - Maldini 4,5;

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Maldini 6;

IL MESSAGGERO - Maldini 4;

TUTTOSPORT - Maldini 5,5;

IL CORRIERE DELLA SERA - Maldini 5.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.