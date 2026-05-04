Zaccagni punta la Cremonese: gli manca il gol. E sogna il primo trofeo con la Lazio

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RASSEGNA STAMPA - Eravamo tutti a maniche lunghe l’ultima volta che Mattia Zaccagni ha segnato un gol in campionato con la Lazio. Era il 3 novembre, contro il Cagliari allo Stadio Olimpico. Da allora, tra infortuni ed errori (l’ultimo su rigore contro il Napoli), non è più finito sul tabellino dei marcatori. E ora siamo a maniche corte, quasi in pantaloncini.

Contro la Cremonese, il capitano biancoceleste si rivedrà dal primo minuto (è in vantaggio su Pedro, ha saltato la sfida contro l’Udinese per affaticamento) e spera di tornare a esultare: come riportato da La Repubblica, la rete in trasferta gli manca dal 29 settembre contro il Genoa. Sarebbe la giusta carica per la finale di Coppa Italia del 13 maggio contro l’Inter.

E in caso di trionfo, si tratterebbe del suo primo trofeo con la maglia della Lazio. Zaccagni ha una grande occasione per ribaltare la sua stagione proprio nelle ultime giornate.