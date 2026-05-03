Inter, Barella ora punta la Coppa Italia: "Abbiamo un altro obiettivo"

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L'Inter è campione d'Italia. La squadra di Chivu ha vinto lo scudetto dopo il successo a San Siro contro il Parma. Nel post partita, il centrocampista nerazzurro Nicolò Barella ha esternato la sua felicità e le sue emozioni ai microfoni di Dazn, citando anche la prossima finale di Coppa Italia contro la Lazio. Di seguito le sue parole.

"Lo scudetto era il nostro obiettivo. Ora ce n'è un altro (la finale di Coppa Italia contro la Lazio, ndr.), ma ci godiamo questa giornata. Non è stato facile, ma dobbiamo goderci questo grande traguardo. L'anno scorso siamo arrivati vicini a tutto e non abbiamo vinto nulla, ma bisogna rialzarci. Ringrazio squadra e società e in campo cerco di dare tutto quello che ho. In campo si può sbagliare, ma la squadra non ha mai perso la voglia di stare insieme. Sono orgogliosissimo dei ragazzi, posso solo ringraziarli".