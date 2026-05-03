Serie A | In campo Milan, Inter e non solo: il programma della giornata
03.05.2026 12:00 di Simone Locusta
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Dopo la vittoria del Lecce sul campo del Pisa di venerdì sera, dell'Udinese in casa contro il Torino e i due pareggi a reti bianche di Como - Napoli e Atalanta - Genoa di sabato, la domenica di Serie A regala altre quattro sfide. Le romane scenderanno in campo lunedì, mentre oggi è il turno di Milan, Juventus e Inter. Di seguito il programma.
BOLOGNA - CAGLIARI (Ore 12.30)
SASSUOLO - MILAN (Ore 15.00)
JUVENTUS - VERONA (Ore 18.00)
INTER - PARMA (Ore 20.45)
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.