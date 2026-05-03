Serie A, è festa nerazzurra a San Siro: l'Inter è campione d'Italia
03.05.2026 22:40 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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L'Inter è campione d'Italia. Grazie alla vittoria contro il Parma per 2-0 con i gol di Thuram e Mkhitaryan, i nerazzurri hanno aritmeticamente vinto lo scudetto. Dopo il pareggio del Napoli, alla squadra di Chivu bastava solo un punto per chiudere il campionato al primo posto. Alla fine ne sono arrivati tre: a San Siro è festa nerazzurra per aver conquistato il titolo numero ventuno della loro storia.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.