Inter, Lautaro non si ferma e avvisa la Lazio: "Ho spazio per nuovi trofei"
03.05.2026 23:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Intervistato ai microfoni di Dazn, l'attaccante dell’Inter Lautaro Martinez ha parlato dopo la vittoria dello scudetto, proiettandosi verso la finale di Coppa Italia contro la Lazio. Di seguito le sue parole.
"Dobbiamo continuare su questa strada, quando vinci devi continuare a voler vincere ed è la cosa più bella di questo sport. Il gruppo è stata la cosa più importante. Se ho ancora spazio in bacheca? Lo spazio si fa sempre, il problema è non tornare indietro. Questa è la mentalità mia e del gruppo, contento di vestire questa maglia".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.