Atalanta, Scalvini teme la rimonta della Lazio: "Bisogna guardarsi indietro"
03.05.2026 12:30 di Simone Locusta
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L'Atalanta non allunga sulle inseguitrici. Lo 0-0 casalingo contro il Genoa spalanca le porte della rimonta a Bologna e Lazio, entrambe distanti a sole quattro lunghezze dai bergamaschi.
Intervenuto ai microfoni di Sky al termine della sfida, il centrale della Dea Giorgio Scalvini avverte i suoi compagni di guardarsi le spalle, ma anche di pensare al proprio percorso con concentrazione. Di seguito le sue parole.
"Bisogna guardarsi indietro, ma anche pensare a noi stessi. Lavorare in settimana perché ci aspetta una partita a Milano. Dobbiamo finire bene".
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.