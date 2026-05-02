Cremonese, Vardy fa discutere: il gesto social che ha scatenato i tifosi

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Jamie Vardy continua a far discutere in casa della Cremonese. Dopo un avvio di stagione di livello, ha avuto dei problemi fisici e non si vede in campo dal 21 marzo. Giampaolo da quando è arrivato sulla panchina grigiorossa non lo ha mai avuto a disposizione e spera di recuperarlo per il fine stagione. Non è ancora tornato ad allenarsi col gruppo, sta proseguendo il suo percorso di recupero individuale. È in dubbio anche per il match contro la Lazio, in programma lunedì 4 maggio alle 20:45.

Intanto, il giocatore è molto attivo sui social dove ha postato alcuni scatti per ricordare la vittoria dello scudetto col Leicester 10 anni fa e di cui è un simbolo. "What a party" è il messaggio che accompagna il carosello. I tifosi delle Foxes si sono scatenati e hanno commentato il post del centravanti, che però ha ricevuto anche delle critiche da parte dei sostenitori grigiorossi, che vorrebbero vederlo più partecipe in un momento in cui la squadra è diciottesima in classifica e rischia la retrocessione in B.

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