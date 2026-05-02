F1 | Lutto nel Circus: è morto Alex Zanardi. Nel giorno di Ayrton Senna
02.05.2026 10:50 di Giovanni Parterioli
Alex Zanardi è morto. A 59 anni. Un colpo al cuore per gli amanti del Motorsport. La Formula 1, da Miami, piange nel paddock un pilota fortissimo, ma ancor di più un uomo immenso, che per ben tre volte ha sconfitto la morte, prima che ella bussasse alla sua porta ieri sera. Il 1° maggio se ne va, come Ayrton Senna. E il pensiero vola a lassù. Clicca qui di seguito fra le frecce per l'articolo completo su >>> ZANARDI MORTO NEL GIORNO DI SENNA <<<