Questo o quello? Rocchi sceglie: Lazio e non solo, le risposte

Durante la presentazione del “quarto rapporto alla città” il sindaco Gualtieri ha parlato degli stadi di Lazio e Roma. Lotito...

WEBTV PELLEGRINI, L'OBIETTIVO DELLA LAZIO? LO CHIARISCE IN ZONA MISTA In zona mista è intervenuto Luca Pellegrini, che ha avuto modo di commentare la prova della Lazio contro l'Inter, oltre all'obiettivo dei biancocelesti in questa stagione. Ecco le sue parole: Quel gol vi ha impedito di proseguire col vostro piano gara?... In zona mista è intervenuto Luca Pellegrini, che ha avuto modo di commentare la prova della Lazio contro l'Inter, oltre all'obiettivo dei biancocelesti in questa stagione. Ecco le sue parole: Quel gol vi ha impedito di proseguire col vostro piano gara?... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | SPUNTA UN NOME DAL CELTIC: TUTTI I DETTAGLI CALCIOMERCATO LAZIO - Per il centrocampo si guarda in Scozia. Alla Lazio piace molto Arne Engels del Celtic, come riportato da AllRoundLazio su X. Il classe 2003 sarebbe un nome che è già stato valutato a gennaio da Lotito e Fabiani: i contatti potrebbero... CALCIOMERCATO LAZIO - Per il centrocampo si guarda in Scozia. Alla Lazio piace molto Arne Engels del Celtic, come riportato da AllRoundLazio su X. Il classe 2003 sarebbe un nome che è già stato valutato a gennaio da Lotito e Fabiani: i contatti potrebbero...