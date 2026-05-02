Questo o quello? Rocchi sceglie: Lazio e non solo, le risposte
C’è spazio anche per un rapido gioco durante 30 minuti di…, format di Gazzetta Regionale che nell’ultimo episodio ha ospitato Tommaso Rocchi. Posto di fronte a trenta domande con due possibili scelte, l’ex capitano della Lazio e oggi allenatore del Guidonia Primavera ha dovuto decidere quali opzioni scegliere. Di seguito le sue risposte.
Zarate o Pandev?
Pandev.
Il club più grande della storia del calcio?
Real.
Lazio o Inter, chi vincerà la Coppa Italia?
Lazio.
Il compagno di squadra più simpatico?
Del Nero.
Di Canio è meglio come calciatore o opinionista?
Calciatore.
Ballardini è il peggiore allenatore che hai avuto?
Ni.
Primo gol in Serie A o centesimo?
Centesimo.
A 18 anni è meglio giocare in primavera o in eccellenza?
Eccellenza.
Da cosa deriva la tua esultanza?
Da mia figlia, che da piccola per segnare le cose faceva quel gesto.
Quanta percentuale hai di vincere il playoff con Guidonia?
50-50.
Meglio la Lazio di Delio Rossi o quella di Inzaghi?
Per me quella di Delio Rossi.
Reja o Petkovic?
Reja.
Se fossi nato nel 2000, oggi saresti la punta della Nazionale?
Può darsi.
La città più bella d'Italia?
Venezia.
Milano o Roma, dove c'è più movida?
Entrambe.
Canti sotto la doccia?
Sì.
Meglio la Juve del 1996 o quella di Allegri?
Quella del 1996.
Domenico Caso o Papadopulo?
Caso.
Yamal diventerà Messi?
Forse.
Chivu farà la stessa carriera che ha fatto da giocatore?
Ha iniziato bene.
L'amore è il sentimento più potente?
Sì.
L'abito fa il monaco?
No.
Haladas o Tatabanya?
Haladas.
Dai un voto alla tua avventura alla Lazio da allenatore?
8.
Di Natale o Cassano?
Totò, è amico mio.
Javier Zanetti è il giocatore più forte con cui hai giocato?
Uno dei più forti.
Il Venezia tornerà in Serie A?
Lo spero.
Sei nostalgico?
Ogni tanto.
Ciccio Lodi o Pasquale Foggia?
Pasqualino.
Se avessi vinto la Coppa Italia 2013, saresti andato a fine partita da un giocatore della Roma a gridargli Coppa in faccia?
No, io no (ride, ndr.).