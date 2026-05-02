Questo o quello? Rocchi sceglie: Lazio e non solo, le risposte

02.05.2026 13:30 di  Mauro Rossi   vedi letture
Questo o quello? Rocchi sceglie: Lazio e non solo, le risposte
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© foto di Federico Gaetano

C’è spazio anche per un rapido gioco durante 30 minuti di…, format di Gazzetta Regionale che nell’ultimo episodio ha ospitato Tommaso Rocchi. Posto di fronte a trenta domande con due possibili scelte, l’ex capitano della Lazio e oggi allenatore del Guidonia Primavera ha dovuto decidere quali opzioni scegliere. Di seguito le sue risposte.

Zarate o Pandev?
Pandev.

Il club più grande della storia del calcio? 
Real.

Lazio o Inter, chi vincerà la Coppa Italia?
Lazio.

Il compagno di squadra più simpatico?
Del Nero.

Di Canio è meglio come calciatore o opinionista?
Calciatore.

Ballardini è il peggiore allenatore che hai avuto?
Ni.

Primo gol in Serie A o centesimo?
Centesimo.

A 18 anni è meglio giocare in primavera o in eccellenza?
Eccellenza.

Da cosa deriva la tua esultanza?
Da mia figlia, che da piccola per segnare le cose faceva quel gesto.

Quanta percentuale hai di vincere il playoff con Guidonia?
50-50.

Meglio la Lazio di Delio Rossi o quella di Inzaghi?
Per me quella di Delio Rossi.

Reja o Petkovic?
Reja.

Se fossi nato nel 2000, oggi saresti la punta della Nazionale?
Può darsi.

La città più bella d'Italia?
Venezia.

Milano o Roma, dove c'è più movida?
Entrambe.

Canti sotto la doccia?
Sì.

Meglio la Juve del 1996 o quella di Allegri?
Quella del 1996.

Domenico Caso o Papadopulo?
Caso.

Yamal diventerà Messi?
Forse.

Chivu farà la stessa carriera che ha fatto da giocatore?
Ha iniziato bene.

L'amore è il sentimento più potente?
Sì.

L'abito fa il monaco?
No.

Haladas o Tatabanya?
Haladas. 

Dai un voto alla tua avventura alla Lazio da allenatore?
8.

Di Natale o Cassano?
Totò, è amico mio.

Javier Zanetti è il giocatore più forte con cui hai giocato?
Uno dei più forti.

Il Venezia tornerà in Serie A?
Lo spero.

Sei nostalgico?
Ogni tanto. 

Ciccio Lodi o Pasquale Foggia?
Pasqualino.

Se avessi vinto la Coppa Italia 2013, saresti andato a fine partita da un giocatore della Roma a gridargli Coppa in faccia?
No, io no (ride, ndr.).