Lazio, Rocchi ricorda i derby con la Roma: “Il 6 gennaio venne giù la Nord”

02.05.2026 09:30 di  Mauro Rossi   vedi letture
Lazio, Rocchi ricorda i derby con la Roma: “Il 6 gennaio venne giù la Nord”
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© foto di Marco Iorio/Image Sport

Nel corso della lunga interista realizzata ai microfoni di Gazzetta Regionale l’attuale allenatore del Guidonia Primavera Tommaso Rocchi ricorda gli anni alla Lazio e in particolare i derby con la Roma. Questo il suo pensiero durante 30 minuti di…: “Ricordo con piacere quello del 6 gennaio, il derby 3-1. Perché lì ho proprio visto la Curva scendere giù da non so dove e era il mio primo derby”. 

È un derby che vinciamo e quello in cui segno il mio primo gol in una stracittadina, ho l'immagine della Curva, dello stadio che esplode. L’adrenalina rimane ancora un po’ dopo il triplice fischio. Il derby è una partita particolare, è una partita diversa. Io ne ho giocati 19 ed è quello che ti trasmette la gente, quello che vivi all'interno del campo, è tutto quello che senti vivere magari già dalla settimana prima, già durante la settimana, già nella preparazione”. 

E sono belli tutti, per certi versi anche quelli che perdi, perché sono comunque parte importante di una storia che poi ti porta a voler reagire, a non vedere l'ora di giocare il derby successivo. È chiaro che vincerlo poi cambia un po' anche a livello mentale. Sai, in campionato vinci il derby e ti dai una spinta in più, perdi il derby devi rimetterti subito concentrato sul campionato perché quella sembra proprio una partita a parte”.