Lazio, Rocchi ricorda i derby con la Roma: “Il 6 gennaio venne giù la Nord”

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© foto di Marco Iorio/Image Sport

Nel corso della lunga interista realizzata ai microfoni di Gazzetta Regionale l’attuale allenatore del Guidonia Primavera Tommaso Rocchi ricorda gli anni alla Lazio e in particolare i derby con la Roma. Questo il suo pensiero durante 30 minuti di…: “Ricordo con piacere quello del 6 gennaio, il derby 3-1. Perché lì ho proprio visto la Curva scendere giù da non so dove e era il mio primo derby”.

“È un derby che vinciamo e quello in cui segno il mio primo gol in una stracittadina, ho l'immagine della Curva, dello stadio che esplode. L’adrenalina rimane ancora un po’ dopo il triplice fischio. Il derby è una partita particolare, è una partita diversa. Io ne ho giocati 19 ed è quello che ti trasmette la gente, quello che vivi all'interno del campo, è tutto quello che senti vivere magari già dalla settimana prima, già durante la settimana, già nella preparazione”.

“E sono belli tutti, per certi versi anche quelli che perdi, perché sono comunque parte importante di una storia che poi ti porta a voler reagire, a non vedere l'ora di giocare il derby successivo. È chiaro che vincerlo poi cambia un po' anche a livello mentale. Sai, in campionato vinci il derby e ti dai una spinta in più, perdi il derby devi rimetterti subito concentrato sul campionato perché quella sembra proprio una partita a parte”.