DIRETTA | Lazio Primavera - Parma: le formazioni ufficiali
Primavera 1 | 36ª giornata
Sabato 2 maggio 2026, ore 11:00
Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)
LAZIO (3-5-2): D'Alessio; Pernaselci, Bordon, Bordoni; Cangemi, Marinaj, Farcomeni, Santagostino, Cuzzarella; Serra, Sana Fernandes. A disp.: Bosi, Ciucci, Battisti, Milillo, Sulejmani, Shpuza, Trifelli, Canali, Montano, Iorio, Boccardelli. All.: Francesco Punzi
PARMA: Astaldi, Mena, Tigani, Mikolajewski, Cardinali, Castaldo, Plicco, Drobnic, Conde, Varali, Konaté. A disp.: Mazzocchi, D`Intino, Balduzzi, Diop, Gemello, Opoku, Marchesi, Chimezie, Mengoni, Semedo, Sartori. All.: Nicola Corrent
Arbitro: Eremitaggio (sez. Ancona)
Assistenti: Lombardi - Scipione
Marcatori: /
Ammoniti: /
Espulsi: /
Recupero: /
Buongiorno da Christian Gugliotta e benvenuti nella diretta scritta di Lazio Primavera - Parma, gara valida per la trentaseiesima giornata di campionato. Raggiunta la salvezza aritmetica, i biancocelesti possono affrontare le ultime tre sfide stagionali in grande serenità, con l'obiettivo di provare a scalare ulteriormente la classifica. Di fronte i ducali di Corrent, in seconda posizione e pienamente coinvolti nella lotta al titolo. Appuntamento alle ore 11:00 per il calcio d'inizio.