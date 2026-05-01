Italia, Orsi e il futuro ct "Prenderei un giovane come Grosso o Italiano"

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

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Intervenuto sulle frequenze di Televomero, Fernando Orsi ha parlato della bufera che ha coinvolto il mondo arbitrale: "Per adesso altre parti coinvolte, le squadre ad esempio, non ci sono - riporta TuttoNapoli.net -. Almeno ad oggi, poi vedremo. La bufera sui social? Lì possono scrivere tutti, quindi...Presidente FIGC? Malagò con il CONI qualche risultato l'ha portato a casa, penso che sia uno abbastanza capace.

Nuovo allenatore della Nazionale? Io ho un'idea un po' diversa: non chiamerei Conte, Allegri o Ranieri - ha proseguito - ma un allenatore giovane che sa valorizzare i giovani avendoci già lavorato, come un Grosso, un Italiano o un Palladino. In aggiunta, mi chiedo: un allenatore come Conte o Allegri vuole rischiare una quarta mancata qualificazione al Mondiale. Atta? È bravo, ma non è Anguissa, è un altro tipo di giocatore.

Un ritorno di Sarri al Napoli? A Roma ha due anni di contratto - ha concluso - non è un buon momento con la società: ci sono state delle diatribe fino a febbraio. La maggioranza dice che andrà via, però ha due anni di contratto e la Lazio solitamente non manda via allenatori con due anni di contratto. Però, a Roma, la sensazione è che vada via".