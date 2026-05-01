Cremonese - Lazio, parla il doppio ex Dezotti: "Sono stato fortunato..."

RASSEGNA STAMPA - Parla un doppio ex di Cremonese - Lazio. È Gustavo Abel Dezotti, attaccante argentino che ha vestito sia la maglia biancoceleste che quella grigiorossa tra il 1988 e il 1994. Ai taccuini de Il Piccolo è tornato sulla sua esperienza da calciatore proprio in Italia. Di seguito le sue parole: "Sapete quale è stata la più grande fortuna della mia carriera calcistica in Italia? Quando Erminio Favalli nell'estate del 1989 è andato a Roma per parlare con i dirigenti della Lazio e chiedere il mio trasferimento alla Cremonese".

"A Roma avevo giocato 29 partite e segnato solo tre gol, anche perché spesso venivo utilizzato in un ruolo non adatto alle mie caratteristiche. Ero arrivato in Italia dopo sei anni giocati a Rosario con la maglia degli Newell's Old Boys, non è stato facile andare via dal mio Paese e ripartire con un calcio comunque diverso da quello argentino. La Cremonese è stata una opportunità, anche se in quel momento avrei voluto una destinazione più importante. La squadra era in serie A, ma stava facendo fatica. Favalli mi ha fatto parlare con il presidente Luzzara e lì ho capito che a Cremona avrei trovato l'ambiente giusto".