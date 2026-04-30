Lazio, le casse tornano a respirare: aumentano i ricavi. Ecco tutti i conti

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RASSEGNA STAMPA - Dal baratro alla risalita. Nel giro di un anno, la Lazio è passata dal toccare il fondo con la crisi peggiore dell'era Lotito a una promettente ripresa dovuta a un considerevole aumento degli introiti. In una stagione partita in salita a causa del blocco del mercato, il club biancoceleste ha affrontato un forte calo degli incassi, con conseguente bilancio in rosso, patrimonio netto negativo e risultati sportivi scadenti. Da gennaio 2026 è cambiata la musica: patrimonio netto positivo grazie alla rivalutazione del centro sportivo di Formello (103,2 milioni), il mercato riaperto, ricavi in aumento, il nuovo sponsor e la doppia finale di Coppa Italia e Supercoppa raggiunta.

SPONSOR - La partnership con Polymarket ha rappresentato una vera e propria boccata d'aria fresca per la Lazio. L'intesa è fino al 2027-28, con opzione per un ulteriore anno, e prevede un'entrata pari a circa 22 milioni di dollari, al cambio quasi 19 milioni di euro. Una cifra simile, riporta il Corriere dello Sport, dovrebbe poi entrare a seguito dell'accordo raggiunto dalla Lega Serie A con IMG per un vecchio contenzioso sui diritti TV. I soldi dovrebbero arrivare nei prossimi mesi.

LE FINALI - Non solo un trionfo che farebbe gioire un popolo. Un eventuale vittoria nella finale di Coppa Italia contro l'Inter varrebbe ben 7.1 milioni, cifra incassata dal Bologna lo scorso anno. Il Milan perdente, invece, incassò 4.6 milioni. C'è più incertezza, invece, sulla Supercoppa, visto che si potrebbe tornare alla finale secca tra due squadre, non più in Arabia. Il vecchio format a quattro prevedeva oltre 10 milioni per la vincitrici, ma il montepremi sarà sicuramente inferiore.