Calciomercato Lazio | Il Milan fa sul serio, c’è l’offerta per Gila: i dettagli
RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Il Milan si muove e fa sul serio, determinato a portare sotto la Madonnina Mario Gila. Il centrale della Lazio rimane in scadenza nel 2027 con i biancocelesti e come lasciato più volte intendere, anche dal suo agente, non ha alcuna intenzione di rinnovare il contratto.
La Lazio sarà costretta quindi a cedere il giocatore già in estate, pur dovendo riconoscere il 50% al Real Madrid, per evitare di perdere a zero Gila nell’estate 2027. Diverse le squadre interessate allo spagnolo, con il Milan che però sembra essere quella che più concretamente si è mossa nelle ultime settimane.
Secondo quanto riportato infatti dalla Gazzetta dello Sport, il Milan avrebbe già intrecciato contatti con l’agente di Gila grazie ai rapporti con Tare che portò lo spagnolo alla Lazio. La proposta sul tavolo sarebbe quella di quadriennale con opzione per un altro anno su una base di 3 milioni a salire di stagione in stagione più bonus. I rossoneri potranno anche sfruttare i benefici del decreto crescita, ma per assicurarsi Gila ed evitare l’asta dovranno convincere Lotito, che ancora non ha ricevuto approcci ufficiali e che nonostante un solo anno di contratto potrebbe partire con richieste superiori ai 30 milioni.